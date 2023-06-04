مصرع 12 شخصًا علقوا داخل منجم للذهب في فنزويلا

لقي 12 شخصًا حتفهم داخل منجم مغلق للذهب في إل كاياو جنوب شرق فنزويلا منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، كما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة السبت.

وقال الجنرال إدغار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار، "حتى اليوم، لدينا 12 وفاة"، موضحًا أنهم "دخلوا منجمًا مغلقًا منذ فترة طويلة"، ووقع الحادث الأربعاء.

وأضاف كولينا رييس أن "المياه غمرت المنجم بسبب الأمطار؛ ما حرم عمال المناجم من الأكسجين، توفوا بسبب فشل في التنفس، وتم انتشال سبع جثث السبت وخمس أخرى الجمعة ونقلوا إلى المشرحة لتحديد هوياتهم".