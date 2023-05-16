مادورو يؤكد انسحاب فنزويلا "إلى الأبد" من منظمة الدول الأمريكية
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أن بلده لن يعود أبدًا إلى منظمة الدول الأمريكية، بعد أربعة أعوام على انسحابه منها بسبب عدة خلافات.
وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "انسحبنا منها.. انسحبنا منها إلى الأبد ولا نخطط للعودة".
وشدد مادورو على ضرورة التخلص من المنظمة، متفقًا بذلك مع نظيره المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور، الذي دعا الخميس الماضي إلى "حل منظمة الدول الأمريكية" التي اعتبرها "عديمة الفائدة".
وأضاف الرئيس الفنزويلي: "طريقنا هو طريق اتحاد أمم دول أمريكا الجنوبية (أوناسور)، طريقنا هو طريق مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (كيلاك)، طريقنا هو طريق التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا (ألبا)".
وفي نيسان/أبريل 2019، سحب مادورو بلده من منظمة الدول الأمريكية بسبب عدة خلافات، لا سيما عدم اعتراف المنظمة بحكومته وتشكيكها في إعادة انتخابه رئيسًا لفنزويلا عام 2018.
لكن نظيره الكولومبي غوستافو بيترو دعا مؤخرًا إلى عودة فنزويلا إلى المنظمة.
وكان الرئيسان الفنزويلي والكولومبي قد بحثا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في عودة فنزويلا إلى منظمة الدول الأمريكية، لكن دون التوصل إلى نتيجة.