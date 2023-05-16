مادورو يؤكد انسحاب فنزويلا "إلى الأبد" من منظمة الدول الأمريكية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أن بلده لن يعود أبدًا إلى منظمة الدول الأمريكية، بعد أربعة أعوام على انسحابه منها بسبب عدة خلافات.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "انسحبنا منها.. انسحبنا منها إلى الأبد ولا نخطط للعودة".

وشدد مادورو على ضرورة التخلص من المنظمة، متفقًا بذلك مع نظيره المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور، الذي دعا الخميس الماضي إلى "حل منظمة الدول الأمريكية" التي اعتبرها "عديمة الفائدة".