"فتاة الشروق" تُشعل جدلا واسعا في مصر.. والرئيس يتدخل

تصدرت "فتاة الشروق" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد محاولة الاعتداء على فتاة تدعى حبيبة الشماع من قبل سائق بشركة نقل ذكية شهيرة، الأمر الذي دفعها لإلقاء نفسها خارج السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما أدى لإصابتها بجروح بالغة.

أحداث الواقعة

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الحادث في بيان رسمي، مشيرة إلى أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح في الرأس، واضطراب بدرجة الوعي".

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره على طريق السويس، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها والتي تتبع إحدى تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها، قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وجرى نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وحددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، والذي تبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.