"فتاة الشروق" تُشعل جدلا واسعا في مصر.. والرئيس يتدخل
تصدرت "فتاة الشروق" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد محاولة الاعتداء على فتاة تدعى حبيبة الشماع من قبل سائق بشركة نقل ذكية شهيرة، الأمر الذي دفعها لإلقاء نفسها خارج السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما أدى لإصابتها بجروح بالغة.
أحداث الواقعة
وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الحادث في بيان رسمي، مشيرة إلى أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح في الرأس، واضطراب بدرجة الوعي".
وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره على طريق السويس، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها والتي تتبع إحدى تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها، قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وجرى نقلها للمستشفى عقب ذلك.
وحددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، والذي تبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
حالة الفتاة الصحية
بدورها كشفت داليا الشماع، شقيقة الضحية حبيبة الشماع، تطورات الحالة الصحية لشقيقتها، مشيرة إلى أنها فقدت الوعي وتعاني من نزيف في المخ، وموضوعة على جهاز التنفس الاصطناعي.
وأضافت بمنشور عبر حسابها في فيسبوك "حبيبة استقلت سيارة من التجمع الأول وكانت متوجهة إلى مصر الجديدة، ووالدتي اتصلت بها ولم تكن تسمعها بشكل جيد بسبب صوت (الكاسيت) في السيارة، وحبيبة طلبت من السائق اخفاض الصوت فرفض، وانتهت المكالمة".
وتابعت: "أصدقاء حبيبة تواصلوا معها لمعرفة أين وصلت، وفوجئوا برد شخص ما وأبلغهم أن صاحبة هذا الهاتف سقطت من السيارة وارتطمت بحاجز إسمنتي".
وردت شقيقة السائق المتهم على الاتهامات الموجهة لشقيقها خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، قائلة: "كان خارج من شغله وهو شغال عند دكتور معروف، وبعد ما يخلص شغله يشغل الأبلكيشن، وبعد ما ركبت معاه وحس بسقعة علشان كده قفل القزاز، وأخرج زجاجة برفان ورش على نفسه وفوجئ بالفتاة تفتح باب السيارة وتلقي بنفسها دون أي مقدمات".
وتابعت: "بعد توقفه على مسافة وجد سيارات كثيرة تقف حول الفتاة وشعر بالخوف وفر هاربًا وأبلغ التطبيق، والذي ردّ عليه بأنه جارٍ التحقيق، هو بيرش على نفسه برفان، ومن غير أي مقدمات وعلى بال ما وقف عربيته خد مسافة، وقف شاف المنظر لقى عربيات كتير".
الشركة تعتذر
من جانبها، أصدرت شركة النقل (أوبر) بيانًا رسميًّا أعربت خلاله عن حزنها الشديد بسبب ما حدث، مؤكدة أنها تتعاون مع سلطات التحقيق للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وأضافت: "الفريق المختص بالاستجابة للحوادث لدينا على تواصل مع أسرة الراكبة، والشركة تلتزم دائماً بتوفير رحلات آمنة وموثوقة للركاب، وتحظر إرشاداتها أي عنف أو سلوك غير لائق، ويتم التعامل مع أي تصرف من هذا النوع بكل جدية".
الرئيس المصري يتدخل
وتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأزمة، مقدما الدعم لأسرة الفتاة حبيبة الشماع، بحسب ما أكدته والدتها في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدّم كل المساعدات اللي في الدنيا، وقال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برّه تتعالج، وطبعاً ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".