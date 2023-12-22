من الذي خطف الطفلتين من مصعد أحد المباني السكنية في مصر؟.. بعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت الإجابة في بيان لوزارة الداخلية المصرية أوضحت فيه أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو أب الفتاتين..

جنى وحنين.. خطفهما والدهما بالتعاون مع شركاء له وتمكن من السفر عبر ميناء القاهرة الجوي مع حنين، بينما ظلت جنا رفقة والدتها التي قالت لوسائل الإعلام إنها وجدتها مرمية في الشارع عقب الحادثة، كما تحدثت عن أربع محاولات خطف سابقة أقدم عليها الأب "صوت الأم"

والد الطفلتين لم يلتزم الصمت، إذ ظهر في فيديو مسجل بثه على صفحته في فيسبوك اعتذر فيه عن "فيديو المصعد" واتهم الأم بأنها منعته من رؤية الفتاتين أو التواصل معهما بعد الطلاق، وأنه لجأ إلى أخذ الطفلة بالقوة لحمايتها.