شركة فيرجن أوربت تكشف سبب فشل أول مهمة بريطانية للفضاء
كشفت شركة "فيرجن أوربت" عن سبب فشل أول مهمة إطلاق مداري من الأراضي البريطانية، والتي خيبت آمال العديد من الناس وأدت إلى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة كبيرة.
أُطلق صاروخ فيرجن أوربت من أسفل جناح طائرة 747 ضخمة الحجم معدلة خصيصاً لأداء المهمة، والتي أقلعت من ميناء كورنوال الفضائي، وحلقت إلى منطقة الإطلاق فوق المحيط الأطلسي قبل إطلاق الصاروخ المعزز الذي يحتوي على 9 أقمار صناعية باتجاه الفضاء.
مع ذلك سرعان ما واجهت المهمة المسماة "ستارت مي أب" Start Me Up مشاكل فنية، وفشل الصاروخ في الوصول إلى هدفه، مما أدى إلى دماره وظهوره في لقطات الفيديو وهو يحترق ويتفكك في الغلاف الجوي، قبل السقوط إلى الأرض قبالة ساحل جزيرة "لانزاروت" الإسبانية.
وفي بيانها الذي أصدرته اليوم الخميس، كشفت شركة فيرجن أوربت أن بيانات الرحلة الأولية أشارت إلى أن المرحلة الأولى والثانية من عملية إطلاق الصاروخ أظهرت أن الصاروخ وصل إلى مرحلة الانفصال والاشتعال وفقا للخطة.
وعند بلوغ الصاروخ ارتفاع حوالي 111 ميلاً (180 كم)، حدث خلل في المرحلة العليا وانتهت عملية الحرق الأول قبل الأوان، وذلك نتيجة الإغلاق المبكر لإحدى عمليات الإطلاق، مما أدى لإلغاء المهمة، وعودة مكونات الصاروخ وحمولته إلى الأرض داخل منطقة الأمان المعتمدة دون أن يصل إلى المدار على الإطلاق.
من جانبها، أطلقت الشركة التي يديرها الملياردير الشهير "ريتشارد برانسون" تحقيقاً رسمياً في سبب العطل، وصرحت أنها تأمل تنفيذ مهمات إضافية في وقت لاحق من هذا العام.
وقال دان هارت، الرئيس التنفيذي للشركة: "نشعر جميعاً بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من تحقيق النجاح الكامل للمهمة وتقديم الخدمة التي يستحقها عملاؤنا".