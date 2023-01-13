شركة فيرجن أوربت تكشف سبب فشل أول مهمة بريطانية للفضاء

كشفت شركة "فيرجن أوربت" عن سبب فشل أول مهمة إطلاق مداري من الأراضي البريطانية، والتي خيبت آمال العديد من الناس وأدت إلى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة كبيرة.

أُطلق صاروخ فيرجن أوربت من أسفل جناح طائرة 747 ضخمة الحجم معدلة خصيصاً لأداء المهمة، والتي أقلعت من ميناء كورنوال الفضائي، وحلقت إلى منطقة الإطلاق فوق المحيط الأطلسي قبل إطلاق الصاروخ المعزز الذي يحتوي على 9 أقمار صناعية باتجاه الفضاء.