تعرّف على أبرز الخطط العالمية لغزو الفضاء في 2023
بعد مرور عام حافل بالاكتشافات الفضائية خلال 2022، تخطط وكالات الفضاء العالمية، فضلًا عن الشركات الخاصة، لإرسال رحلات طموحة إلى الفضاء خلال العام 2023.
إطلاق الصاروخ الأثقل
وتخطط شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لإطلاق أثقل صاروخ حتى الآن.
وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الأقوى في العالم سابقًا، ولكن تسببت بعض التحديات بتأجيل الإطلاق إلى مطلع العام الحالي، وبلغت قيمته 216 مليون دولار.
وتعمل "سبيس إكس" بالتعاون مع "ناسا" على إطلاق مهمتها الفضائية السادسة حاملة معها رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير/شباط 2023.
وتخطط الشركة لإطلاق رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة، وآخر من روسيا الاتحادية، من مركز "كينيدي" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" في الولايات المتحدة.
ويجري العمل حاليًّا على تجهيز مركبة "دراغون" الفضائية الحاملة لهما، كسادس مهمة على متن صواريخ "سبيس إكس" تحمل رواد الفضاء إلى مدار الأرض منذ 2020؛ وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
صاروخ نيو غلين
وفي سعيها لمنافسة "سبيس إكس"، تخطط شركة "بلو أوريغن" الأمريكية لمالكها الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية، لإطلاق صاروخ "نيو غلين" القادر على حمل رواد الفضاء ومختلف الحمولات إلى مدار الأرض.
ويبلغ نصف قطر الصاروخ 7 أمتار، وهو قادر على إعادة استخدام أجزاء المرحلة الأولى من إطلاقه في 25 مهمة أخرى.
صاروخ ستار لاينر
وتسعى شركة "بوينغ" الأمريكية أيضًا، للانضمام إلى "سبيس إكس" في نقل رواد الفضاء إلى مدار الأرض وتنظيم مهمات فضائية تجارية.
وتخطط "بوينغ" لإطلاق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في الربيع المقبل، على متن صاروخها "ستار لاينر".
سياحة قمرية
وأعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن انطلاقه في رحلة مدنية تٌدعى "دير مون"، للدوران حول القمر خلال 7 أيام مع 8 فنانين ومغنين، على متن مركبة فضائية من صنع شركة "سبيس إكس".
تحدي السرعة
وتنطلق قريبًا من كاليفورنيا طائرة "كويست" فائقة السرعة لاختبار قدرتها على منع الضجيج الناجم عن طيرانها بسرعة كبيرة، فضلًا عن اختبار استجابة البشر لصوت طيرانها.
ويمكن مستقبلًا أن تطير الطائرة فائقة السرعة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة إلى لندن عاصمة بريطانيا خلال 3 ساعات فقط.
روبوت فضائي هندي
وكشفت وكالة الفضاء الهندية عام 2020 عن روبوت يستطيع السفر إلى الفضاء والمشاركة في المهمات الفضائية مع البشر، وتخطط لإطلاق الروبوت مع رواد فضاء من الهند ليصاحبهم في رحلة "غاغانيان" المستقبلية.
تلسكوب آسروس
وأعلنت "ناسا" حديثًا عن مشروعها الجديد "آسروس" المتضمن إطلاق تلسكوب مربوط ببالون هائل بحجم ملعب كرة قدم، إلى طبقة الستراتوسفير الجوية، لمراقبة النجوم والغازات.
وتخطط الشركة لإطلاق البالون الهوائي من القطب الشمالي في نهاية العام، ويستطيع التلسكوب المُرفق به أن يسجل كثافة الغازات الموجودة حول النجوم وسرعتها بشكل ثلاثي الأبعاد.
قمر تيمبو البيئي
وفي إطار جهود وكالة "ناسا" لمراقبة تلوث الأرض، تخطط الوكالة لإطلاق أول قمر اصطناعي متخصص بقياس تلوث قارة أمريكا الشمالية.
وتهدف المهمة المدعوة "تيمبو" إلى تسجيل التلوث الهوائي الناتج عن بعض المدن والمناطق الأكثر تلويثًا للبيئة؛ مثل مدينة مكسيكو وحقول النفط في كندا.
طائرة ناسا الكهربائية
وتختبر "ناسا" أول رحلة لطائرة "إكس-57" الصغيرة والعاملة على الكهرباء، والمتميزة بكفاءة أعلى بنسبة 500% مقارنة بالطائرات التقليدية.
وتصبح الطائرة بذلك أول طائرة يقودها البشر من إنتاج "ناسا" في العقدين الأخيرين، ويمكن أن تطور من تصميم الطائرات الكهربائية في المستقبل.
مركبة التعدين الفضائي "سايكي"
وفي إطار فهم العلماء لسبب احتواء كويكب "سايكي" على معادن كثيفة، تطلق "ناسا" في آب/ أغسطس 2023، مركبة "سايكي" لتسافر عبر النظام الشمسي وتصل إلى المذنب لدراسته عن كثب.
ويظن العلماء أن الكويكب يحتوي معادن ثمينة بقيمة 10 آلاف مليون مليار دولار، ويبلغ قطره 280 كيلومترًا.
تلسكوب رصد الطاقة المظلمة
أما وكالة الفضاء الأوروبية، فتخطط لإطلاق تلسكوب "يوكليد" لاكتشاف أسرار الطاقة المظلمة التي تسبب توسع الكون، فضلًا عن قياس معدل توسع الكون بدقة من خلال قياس أشكال المجرات وتباعدها عن الأرض.
أول مركبة مدارية بريطانية
ويتبع ذلك إطلاق أول مركبة مدارية بريطانية من مدرج "كورنول" في المملكة المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2023.
وتأخر إطلاق المهمة المدعوة "فيرجن أوربيت" شهورًا عدة بسبب بعض المعوقات التنظيمية والتقنية؛ ما دفع القائمين على المشروع لتأخير الإطلاق بهدف التأكد من نجاحه.
ومن المخطط إطلاق صاروخ "لانشر ون" الحامل للمركبة، وبطول 21 مترًا، إلى الفضاء ليدور في مدار قريب من الأرض، وينشر أقمارًا اصطناعية على شكل مكعبات صغيرة، تمتاز بتقنيات استشعار وتصوير عالية الدقة لمراقبة سطح الأرض ومحيطاتها.
ويحتوي مدرج "كورنول" على طائرات مدنية وفضائية، وهو المكان الوحيد في العالم الذي يرى فيه المسافر من النافذة إطلاق صاروخ إلى الفضاء.
أول منصة إطلاق بريطانية
ومن جهة أخرى، تخطط شركة "أوربيكس" البريطانية لإطلاق أقمار اصطناعية بواسطة صواريخ شاقولية من أول منصة إطلاق تُصنع في بريطانيا منذ 50 عامًا، ويبلغ وزنها 40 طنًّا.