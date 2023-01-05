تعرّف على أبرز الخطط العالمية لغزو الفضاء في 2023

إطلاق الصاروخ الأثقل

وتخطط شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لإطلاق أثقل صاروخ حتى الآن.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الأقوى في العالم سابقًا، ولكن تسببت بعض التحديات بتأجيل الإطلاق إلى مطلع العام الحالي، وبلغت قيمته 216 مليون دولار.

وتعمل "سبيس إكس" بالتعاون مع "ناسا" على إطلاق مهمتها الفضائية السادسة حاملة معها رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير/شباط 2023.

وتخطط الشركة لإطلاق رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة، وآخر من روسيا الاتحادية، من مركز "كينيدي" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" في الولايات المتحدة.

ويجري العمل حاليًّا على تجهيز مركبة "دراغون" الفضائية الحاملة لهما، كسادس مهمة على متن صواريخ "سبيس إكس" تحمل رواد الفضاء إلى مدار الأرض منذ 2020؛ وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

صاروخ نيو غلين

وفي سعيها لمنافسة "سبيس إكس"، تخطط شركة "بلو أوريغن" الأمريكية لمالكها الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية، لإطلاق صاروخ "نيو غلين" القادر على حمل رواد الفضاء ومختلف الحمولات إلى مدار الأرض.

ويبلغ نصف قطر الصاروخ 7 أمتار، وهو قادر على إعادة استخدام أجزاء المرحلة الأولى من إطلاقه في 25 مهمة أخرى.

صاروخ ستار لاينر

وتسعى شركة "بوينغ" الأمريكية أيضًا، للانضمام إلى "سبيس إكس" في نقل رواد الفضاء إلى مدار الأرض وتنظيم مهمات فضائية تجارية.

وتخطط "بوينغ" لإطلاق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في الربيع المقبل، على متن صاروخها "ستار لاينر".

سياحة قمرية

وأعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن انطلاقه في رحلة مدنية تٌدعى "دير مون"، للدوران حول القمر خلال 7 أيام مع 8 فنانين ومغنين، على متن مركبة فضائية من صنع شركة "سبيس إكس".