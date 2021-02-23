مصر.. ارتفاع عدد ضحايا مركب الصيد الغارق في الإسكندرية إلى 9 قتلى

ارتفع عدد ضحايا مركب الصيد الغارق في الإسكندرية، إلى 9 ضحايا، وفق محافظها اللواء محمد الشريف، الذي أشار إلى إصابة 5 وإنقاذ اثنين آخرين في الحادث.

وقال الشريف اليوم الثلاثاء، إن مركب صيد صغير كان عليه أعداد كبيرة من المواطنين، لم يتم حصرهم حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم تجهيز 4 مستشفيات لاستقبال الضحايا.

وأوضح في بيان: أن ”مركب الصيد يخرج ليلًا ببحيرة مريوط للرحلات، وهو عشوائي وليس له تراخيص“، مؤكدًا أنه حتى الآن، لم يتم حصر أعداد المفقودين، في حادث غرق مركب صيد صغير ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

وغرق مركب صيد وعلى متنه ١٣ شخصًا بحسب تصريحات أولية، بينهم أطفال، في أحد البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية، بعد انقلابه أثناء عودته من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو في تلك المنطقة، للراحة وإعداد نوع من الطعام خاص بهم، يُسمى ذردة.

وأكدت مصادر أمنية، ورجال إنقاذ انتشال 7 جثث، تم نقل 5 منها إلى مستشفى العامرية العام، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين.

كما تم إنقاذ 5 أفراد، ويتلقون العلاج حاليًا في أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وقال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة، واستقلوا المركب للنزهة داخل إحدى الجزر بالبحيرة، لافتًا إلى أنه جارٍ البحث عن مفقودين.