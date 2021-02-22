مصرع 7 وفقدان آخرين بغرق مركبين غرب الإسكندرية

تعرض مركبا صيد يُقلان 17 شخصًا للغرق، مساء الإثنين، في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وأكدت مصادر أمنية ورجال إنقاذ انتشال 7 جثث حتى الآن، تم نقل 5 منها إلى مستشفى العامرية العام، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين.

وكان المركبان في رحلة إلى جزيرة صغيرة يذهب إليها البدو للراحة، وإعداد نوع خاص من الطعام يسمى ”زردة“.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن المفقودين الآخرين، وسط أنباء بأن القاربين كانا يقلان أسرتين من غرب الإسكندرية.

وقالت مواقع محلية إن من بين الذين كانوا على المركبين نساء وأطفالا، وهم من عائلتين كانوا في رحلة ”زردة“، ووقع الحادث أثناء عودتهم إلى منطقة نجع أبو مطريد.

وأكدت أن عمليات البحث ما زالت جارية للعثور على ناجين أو انتشال جثث، حيث كان على القاربين 17 شخصا، تم العثور على 7 جثث منهم، بينما ما زال 10 في عداد المفقودين.