مصر.. إصابة 24 سائحا بتدهور حافلة جنوب سيناء (صور)

أصيب 24 سائحا، يوم الجمعة، إثر تدهور حافلة تقلهم جنوبي سيناء في مصر.

والحافلة السياحية كانت قادمة من شرم الشيخ باتجاه القاهرة، قبل أن تتدهور في منطقة حمام فرعون بجنوب سيناء، بحسب تقارير محلية.

وتم نقل المصابين، وهم يحملون جنسيات أوكرانية وكازاخستانية، إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

من جهته، كلف وزير السياحة والآثار خالد العناني مسؤولين بالتوجه فورا إلى مدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة تداعيات الحادثة.

هذا وجرى إحالة الواقعة للنيابة العامة التي تولت التحقيق، لكشف أسباب الحادث والمتسببين فيه.