الأردن.. وفاة 4 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم إثر حريق في المفرق

توفي 4 أطفال وأصيبت والدتهم جراء تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر حريق نشب داخل منزلهم الواقع في محافظة المفرق شمال الأردن.

وفي بيان، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني المفرق تبلغت ظهر اليوم الجمعة، عن حريق شب داخل أحد المنازل في منطقة المنشية/ دير ورق التابعة لمحافظة المفرق.

وأوضح أنها نتجت عن الحريق وفاة 4 أطفال وإصابة والدتهم جراء تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن فرق الإسعاف عملت على إخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، مبينًا أن إصابة والدة الأطفال بالغة، وأنه تم فتح تحقيق بالحادثة.