زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم الأربعاء، جنوب غرب إيران، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون الإيراني: إن مركز الزلزال كان مدينة ”سي سخت“ بمحافظة ”كهكيلويه وبوير أحمد“ جنوب غرب البلاد، وشعر به سكان محافظة أصفهان (وسط) أيضا.

وأضاف أن ”عمق الزلزال الذي وقع قرابة العاشرة مساء بتوقيت طهران قدر بنحو 10 كم“.

اولین تصاویر از زلزله ۵.۶ ریشتری در شهرستان سی سخت در استان کهکیلویه و‌‌بویراحمد pic.twitter.com/rEqstC3rvw — Amirreza Ghavidel | امیررضا قویدل (@amirrezasocial) February 17, 2021

ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار والخسائر جراء الزلزال الذي وصفه التلفزيون الإيراني بالشديد.

من جهته، ذكر موقع الأخبار العاجلة الإيراني أن ”أهالي المدن التي شعرت بالزلزال في كهكيلويه وبوير أحمد خرجوا للشوارع العامة من منازلهم؛ خوفا من هزات ارتدادية“.