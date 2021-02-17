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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب غرب إ...
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم الأربعاء، جنوب غرب إيران، على ما أفاد التلفزيون الرسمي. وقال التلفزيون الإيراني: إن مركز الزلزال كان مدينة "سي سخت"

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المصدر: طهران - إرم نيوز

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم الأربعاء، جنوب غرب إيران، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون الإيراني: إن مركز الزلزال كان مدينة ”سي سخت“ بمحافظة ”كهكيلويه وبوير أحمد“ جنوب غرب البلاد، وشعر به سكان محافظة أصفهان (وسط) أيضا.

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وأضاف أن ”عمق الزلزال الذي وقع قرابة العاشرة مساء بتوقيت طهران قدر بنحو 10 كم“.

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ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار والخسائر جراء الزلزال الذي وصفه التلفزيون الإيراني بالشديد.

من جهته، ذكر موقع الأخبار العاجلة الإيراني أن ”أهالي المدن التي شعرت بالزلزال في كهكيلويه وبوير أحمد خرجوا للشوارع العامة من منازلهم؛ خوفا من هزات ارتدادية“.

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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب غرب إ...
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نمر أسود هارب يرعب سكان مقاطعة باري الإيطالية

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المصدر: ارم نيوز

تنشغل السلطات الإيطالية المحلية في ”مقاطعة باري“ بالبحث عن نمر أسود رصدته الكاميرات يبحث عن أكل وبشكل يهدد حياة الناس.

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