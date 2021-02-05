زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم السبت، بإن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بمحافظة كرمان جنوب البلاد.

وأشار التلفزيون إلى أن ”زلزالاً بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر وبعمق 12 كم ضرب مقاطعة راور التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد“، من دون الإشارة إلى حجم الخسائر والأضرار نتيجة الزلزال.

وأوضح إن هذا الزلزال وقع في الساعة 02:16:26 اليوم السبت، وقد شعر به سكان مدينة كوهبنان وكيانشهر بمحافظة كرمان“.

وتقع مدينة ”راو“ على بعد 140 كم من وسط محافظة كرمان، ويبلغ عدد سكان هذه المدينة وفقًا لتعداد عام 2016 لمركز الإحصاء الإيراني 43198 نسمة.

وتعتبر مدينة راو مركزًا مهمًا لإنتاج السجاد في محافظة كرمان من حيث الحرف اليدوية والسجاد المنسوج في هذه المدينة ذات الشهرة العالمية.

وشهدت إيران زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ضرب محافظة كرمنشاه غرب البلاد، هو الأعنف وأسفر عن مقتل 620 شخصاً فيما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.