حريق هائل يلتهم سوق التوفيقية في القاهرة (صور)

شب حريق هائل، صباح اليوم الجمعة، داخل مخزن قطع غيار بسوق التوفيقية وسط العاصمة المصرية القاهرة، تسبب في التهام نحو 20 محلا وخسائر مادية فادحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الحماية المدنية دفعت بـ6 سيارات إسعاف وأخرى إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي دمر أغلب السوق، وتسبب في اختناق بعض العاملين هناك، كما استعانت بأعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتقل رجال المعمل الجنائي لإجراء أعمال المعاينة.

وأضاف البيان، أن سبب الحريق ماس كهربائي اندلع في أحد المخازن وامتد إلى عدد من المحال والأكشاك المجاورة، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.