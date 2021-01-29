نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

حريق هائل يلتهم سوق التوفيقية في ال...
تاريخ التحديث
تاريخ النشر:

حريق هائل يلتهم سوق التوفيقية في القاهرة (صور)

شب حريق هائل، صباح اليوم الجمعة، داخل مخزن قطع غيار بسوق التوفيقية وسط العاصمة المصرية القاهرة، تسبب في التهام نحو 20 محلا وخسائر مادية فادحة. وقالت وزارة

+A -A
المصدر: روبي أحمد - إرم نيوز

شب حريق هائل، صباح اليوم الجمعة، داخل مخزن قطع غيار بسوق التوفيقية وسط العاصمة المصرية القاهرة، تسبب في التهام نحو 20 محلا وخسائر مادية فادحة.

2021-01-WhatsApp-Image-2021-01-29-at-12.13.35-PM

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الحماية المدنية دفعت بـ6 سيارات إسعاف وأخرى إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي دمر أغلب السوق، وتسبب في اختناق بعض العاملين هناك، كما استعانت بأعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتقل رجال المعمل الجنائي لإجراء أعمال المعاينة.

2021-01-WhatsApp-Image-2021-01-29-at-12.13.36-PM-3

وأضاف البيان، أن سبب الحريق ماس كهربائي اندلع في أحد المخازن وامتد إلى عدد من المحال والأكشاك المجاورة، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

2021-01-WhatsApp-Image-2021-01-29-at-12.13.35-PM-12021-01-WhatsApp-Image-2021-01-29-at-12.13.36-PM-2

2021-01-WhatsApp-Image-2021-01-29-at-12.13.36-PM-1

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play