مصرع أسرة بالكامل إثر حريق التهم منزلهم في القاهرة

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم في حريق هائل اندلع بشقتهم، بمنطقة عزبة النخل في القاهرة.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، فتبين نشوب حريق ضخم داخل الشقة، ومصرع أسرة مكونة من أب وأم و3 أطفال، في حين تم إنقاذ طفلة من الموت، ونقل الجثث للمستشفى.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية، أن الضحايا تعرضوا لاختناق بسبب الحريق، الناتج عن ماس كهربائي، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وجارية عمليات التبريد. في حين تحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.