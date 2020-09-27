السعودية.. فتاة تتسبب باشتعال النار في محطة وقود (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تسبب فتاة تقود مركبة في اشتعال النيران بمحطة وقود في منطقة الخفجي في السعودية.

كاميرا مراقبة توثق لحظة تسبب فتاة تقود مركبة في اشتعال النيران بمحطة وقود في #الخفجي .

؛ pic.twitter.com/OWMz3hAlHs — مجتمعنا (@KSASociety) September 27, 2020

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، فيديو لكاميرا مراقبة يظهر لحظة اصطدام مركبة الفتاة بآلة تعبئة الوقود واشتعال النيران، وهروب الفتاة وسيدة أخرى كانت في المركبة بعيدا عن منطقة الحريق.

وتثير مثل هذه المقاطع الجدل بين المعلقين السعوديين، خاصة أن تجربة قيادة المرأة لا تزال جديدة نسبيا.

ورغم ذلك فقد كشف الكاتب الصحفي السعودي خالد السليمان في وقت سابق، أن النساء السائقات في السعودية أقل ارتكابًا لحوادث السير وأكثر التزاما بقواعد المرور، بحسب بيانات كشفتها شركة ”نجم“ المعنيّة بمباشرة حوادث السير.

وفي مقال له بصحيفة ”عكاظ“ السعودية يقول السليمان: ”منح الرئيس التنفيذي لشركة (نجم) المعنية بمباشرة حوادث السير شهادة حسن قيادة وسير للسائقات، وكشف بأرقام الإحصائيات أنهن أقل حوادث وأكثر التزاما بقواعد السير“.