السعودية.. وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

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أعلن الديوان الملكي السعودي، فجر الجمعة، وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود. وأشار الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه