25 سبتمبر

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن فهد...

أعلن الديوان الملكي السعودي، فجر الجمعة، وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود. وأشار الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه

المصدر: فريق التحرير

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أعلن الديوان الملكي السعودي، فجر الجمعة، وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود.

وأشار الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه سيصلى عليه الجمعة في مدينة الرياض.