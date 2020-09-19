السعودية.. طفل يتعرض لتحرش "جنسي" من امرأة

فتحت السلطات السعودية المختصة اليوم السبت تحقيقا في حادثة تحرش فريدة تورطت فيها، فيما يبدو، امرأة مع طفل صغير، بشكل غير معهود على حوادث التحرش التي تشهدها البلاد، ويكون المتحرشون فيها ذكورا.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع ”تويتر“، إنه رصد مقطع فيديو يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القائمون على المركز الحكومي، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) September 19, 2020

ويظهر في المقطع مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة من جسدها، كما لم تعرف جنسية المرأة ولا تاريخ تصوير الفيديو.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة.

بالله ووالله وتالله تؤثر بي هذة القصص كثيراً وأعلم مالا يعلمه إلا الله من أغتصاب النساء للأطفال الناس يجب عليهم أن لا يؤمنو على أطفالهم حتى عند أقرابهم وجيرانهم ! المحزن في الأمر لو كان رجلاً سترى الشتائم تهل عليه والأخبار لن تتركه يموت حتى يفصلوه تفصيلا ! #مغتصبه_الطفل — juju (@7aman_5) September 19, 2020

#مغتصبه_الطفل @bip_ksa @MOISaudiArabia اذا المتحرش رجل حتى لو بالكلام لقطتوه باسرع مايمكن ، اما اذا كانت امراة مغتصبة للطفل حقيرة وواطية تسكتون ! والله لتتحاسبون يوم القيامة اذا مااتخذتوا اجراءات سريعة بحق هذا الطفل وغيره ونحن شاهدين عليكم — dot (@al_master92) September 19, 2020

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من حقيقة المعلومات المتداولة حول الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعتذر الموقع عن نشر الفيديو لكونه خادشا للحياء.

وكثيرا ما انتهت مقاطع فيديو توثق مخالفات متنوعة للقوانين المحلية، بالقبض على المخالفين، مع وجود وحدات رصد متخصصة تتبع النيابة العامة ووزارة الداخلية.