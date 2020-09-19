20 سبتمبر

السعودية.. طفل يتعرض لتحرش "جنسي" من امرأة

السعودية.. طفل يتعرض لتحرش "جنسي" م...

فتحت السلطات السعودية المختصة اليوم السبت تحقيقا في حادثة تحرش فريدة تورطت فيها، فيما يبدو، امرأة مع طفل صغير، بشكل غير معهود على حوادث التحرش التي تشهدها

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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فتحت السلطات السعودية المختصة اليوم السبت تحقيقا في حادثة تحرش فريدة تورطت فيها، فيما يبدو، امرأة مع طفل صغير، بشكل غير معهود على حوادث التحرش التي تشهدها البلاد، ويكون المتحرشون فيها ذكورا.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع ”تويتر“، إنه رصد مقطع فيديو يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القائمون على المركز الحكومي، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

ويظهر في المقطع مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة من جسدها، كما لم تعرف جنسية المرأة ولا تاريخ تصوير الفيديو.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من حقيقة المعلومات المتداولة حول الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعتذر الموقع عن نشر الفيديو لكونه خادشا للحياء.

وكثيرا ما انتهت مقاطع فيديو توثق مخالفات متنوعة للقوانين المحلية، بالقبض على المخالفين، مع وجود وحدات رصد متخصصة تتبع النيابة العامة ووزارة الداخلية.