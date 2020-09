السعودية.. العثور على مفقود "ضبيا" في المدينة المنورة (صور وفيديو)‎

View this post on Instagram

عثرت السلطات المحلية، في محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة في السعودية، على مفقود تاه مع اثنين آخرين في منطقة جبلية وعرة، وذلك بعد إنقاذ زميليه في وقت سابق. وبحسب صحيفة "سبق"، فإن "فريق (غوث) للبحث والإنقاذ عثر على مفقود (ضبيا) الواقعة على طريق حجر، حيا في منطقة جبلية، جنوب محافظة وادي الفرع، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى". وقالت الصحيفة، إنه "بعد مباشرة عمليات البحث عثر على المفقود الثالث في منطقة جبلية بعد أن سقط من أحد الصخور، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ونقل مع فرق الدفاع المدني إلى المستشفى".