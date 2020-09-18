إنقاذ فتاة من محاولة انتحار عبر نافذة فندق في السعودية (فيديو)

نجت فتاة في مدينة الدمام السعودية، اليوم الجمعة، من محاولة انتحار بعدما تمكن شخص من سحبها بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق مرتفع.
وأظهر فيديو تم تصويره من موقع مواجه للفندق، الفتاة وهي تقف على حافة النافذة في الطابق السابع، بينما تقترب منها رافعة لمنعها من القفز.
وخلال تلك الأثناء، تمكن شخص من سحب الفتاة من خلفها إلى داخل الغرفة، وإنقاذها من موت محقق.
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تمكن رجال الأمن في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية من إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من شرفة أحد المباني السكنية. قبل أن تنجح الفرق المختصة من سحب الفتاة إلى داخل الشقة. ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات وظروف الواقعة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الدمام #حوادث #انتحار #الدفاع_المدني #محاوله_انتحار_فتاه_الدمام #عجائب #غرائب #انقاذ #مرض_نفسي #تهور #خطر #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video
ولم تتضح هوية الفتاة ولا من قام بسحبها، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذها.
وقالت صحيفة ”اليوم“ السعودية، إن الفتاة أُحيلت إلى شرطة شرق الدمام؛ لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص.
ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث تعاطف مدونون مع الفتاة، بينما تلقت اللوم من فريق آخر.
تركوا #محاوله_انتحار_فتاه_الدمام و جلسوا يعلقوا ع كلام المصورة
ليه تقول من قلة الايمان وقلة الصلاة https://t.co/BzNzZLWNTs
— أبو صالح الحضرمي (@mohamed20111718) September 18, 2020
المصورة مريضة ووقحة جدا ايش عرفك علاقتها بربها ايش عرفك ايش تعاني منه وايش اللي خلاها تحاول تنتحر #محاولة_انتحار_فتاه_الدمام
— ساميـة (@sooma__az) September 18, 2020
نسأل الله السلامة والعافيه .فعلا الوازع الديني والعقيده السليمه لها دور لان قتل النفس من المحرمات ولابد من دراسة الحاله من جميع الجوانب والله خيرا حافظا #محاولة_انتحار_فتاه_الدمام
— Abu Mohmmed (@Abumohd30022737) September 18, 2020