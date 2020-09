إنقاذ فتاة من محاولة انتحار عبر نافذة فندق في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

تمكن رجال الأمن في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية من إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من شرفة أحد المباني السكنية. قبل أن تنجح الفرق المختصة من سحب الفتاة إلى داخل الشقة. ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات وظروف الواقعة.