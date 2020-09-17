غضب بسبب إهانة رجل لموظفة بأحد مراكز التسوق في السعودية (فيديو)

أشعل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، غضب مواطني المملكة العربية السعودية، بعدما ظهر فيه مواطن يسيء لموظفة سعودية داخل أحد مراكز التسوق المحلية.

وأظهر الفيديو المتداول بكثافة في مواقع التواصل مواطنا بدا من هيئته وملابسه أنه سعودي، وهو يهين موظفة سعودية تعمل محاسبة بالمركز محل الواقعة، عقب مشاجرة جرت بينهما دون أن تعرف الأسباب.

https://www.instagram.com/p/CFPYGBehhQn/?utm_source=ig_web_copy_link

واستنكر معلقون عبر هاشتاغ #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية في التواصل الاجتماعي ما حدث من المواطن السعودي حيث تصدر هاشتاغ #مواطن_يسيء_لموظفة_سعوديه قائمة التريند السعودي عبر موقع ”تويتر“.

ورفض المدونون ما فعله المواطن من صراخ وعصبية ثم إلقاء الأغراض على الأرض وبوجه الموظفة معتبرين ما حدث أنه أمر غير مقبول، فيما تقدم عدد منهم بشكاوى إلى الجهات المعنية بينها وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الموارد البشرية كي يتم التحقيق في الواقعة والوقوف على سبب إهانة المواطن للموظفة السعودية.

وبالرغم من وقوف البعض مع الموظفة واستنكار ما فعل المواطن ندد آخرون بما فعلته الموظفة السعودية معه بسبب تصويرها الواقعة ثم نشر المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعد جريمة تشهير بحق المواطن واتهموها بأنها تحاول كسب التعاطف وتجييش البعض ضد المواطن.

وغرّد مستخدم ”تويتر“ سعيد شيبان قائلا: ”مواطن يسيء لموظفة سعودية تعمل كاشير ويقوم بإهانتها ورمي أغراضه بوجهها ورفع صوته عليها بطريقة بجحة وبكل وقاحة يقول كملي شغلك!!! عنايتكم #مواطن_يسيء_لموظفة_سعوديه“.

مواطن يسيء لموظفة سعودية تعمل كاشير ويقوم بإهانتها ورمي اغراضه بوجهها ورفع صوته عليها بطريقة بجحة وبكل وقاحة يقول كملي شغلك !!!

عنايتكم @MOISaudiArabia @pss_ar @HRSD_SA #مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه pic.twitter.com/LPGCGSXpqA — ســعــد شــيــبــان الــغــامــدي#الزلزال (@saudi_5G) September 17, 2020

وكتبت مها الشهراني تقول: ”إلى كل رجل!! المرأة لم تترك خلفها أطفال وبيت ومسؤوليات لتتحمل إهانتك فالرجولة عقل وحُسن تصرف.. فلا تُصبح حيوانا تتشرط كيف تريد منها أن تعاملك خذ ما اشتريته وادفع حقه وزد عليها شكرا لكِ #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية“.

الى كُل رجل !!

المرأة لم تترك خلفها أطفال وبيت ومسؤليات لتتحمل إهانتك فالرجولة عقل وحُسن تصرف …

فلا تُصبح حيواناً تتشرط كيف تريد منها أن تعاملك خذ ما أشتريته وأدفع حقة وزد عليها شكرا لكِ …

#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه pic.twitter.com/E4xZkb0iwE — مها الشهراني 🇸🇦 (@m1i9i) September 17, 2020

وشاركت خلود السبيعي المقطع وعلقت: ”مهما صار ومهما كان مو من حقه يتصرف بالتصرف الساذج ذا فيه شيء اسمه مدير موقع أو مسؤول يقدر يستدعيه ويقدم شكوى وتنحل المشكلا وانت يبدو انك من نفس عقليته ونفس طينته استغفر الله وأتوب إليه #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية“.

مهما صار ومهما كان مو من حقه يتصرف بالتصرف السذج ذا فيه شئ اسمه مدير موقع او مسؤول يقدر يستدعيه ويقدم شكوى وتنحل المشكله وانت يبدو انك من نفس عقليته ونفس طينته

استغفر الله اتوب اليه#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه pic.twitter.com/t3BU6gImef — Dr-Kholod-Als0bae 🇸🇦 (MBS) 🇸🇦 (@Kh0ol0d079) September 17, 2020

وأردف مغرد يُدعى ”سامي“ قائلا: ”الجهلة اللي رافعين الهاشتاق يطالبون الدولة تحاسب الزبون على رفع صوته بنفس الوقت يتجاهلون جريمة التشهير وتشويه السمعه من طرف الموظفة وكالعاده ما نشرت إلا ردة الفعل #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية“.

الجهلة اللي رافعين الهاشتاق يطالبون الدوله تحاسب الزبون على رفع صوته بنفس الوقت يتجاهلون جريمة التشهير وتشويه السمعه من طرف الموظفه

وكالعاده مانشرت الا ردة الفعل لتجيش الحمقى معها#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه pic.twitter.com/jHlcuVwPOe — سَامي (@iconic50) September 17, 2020

وبيّن حساب باسم ”دعد“ يقول: ”#مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية مثل حادثة كب كوب الشاي على الزبون في فندق هنا العاملة أثبتت عليها جريمة التصوير والنشر والتشهير شي يقهر تكون العاملة السعودية مثابرة لكن ما تعرف تتعامل وينقصها التدريب“.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل أو بيان رسمي من أي جهة رسمية بشأن تلك الواقعة أو حقيقتها.