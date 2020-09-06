وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا خلال محاضرة على الإنترنت

توفيت أستاذة جامعية في الأرجنتين، على خلفية الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال إلقائها محاضرة طلابية على منصة ”زووم“.

ذكر تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن باولا دى سيمون، 46 عامًا، التي كانت تدرس السياسة والعلاقات الدولية، بإحدى الجامعات في بوينس آيرس، قد توفيت بعد أن تعرضت لمشاكل في التنفس، خلال تواصلها عن بعد مع طلابها.

وأوضح أن دي سيمون، كانت تدير محاضرتها، عندما بدأت تشعر بضيق شديد في التنفس، لدرجة دفعت طلابها لسؤالها عن عنوانها، حتى يتمكنوا من إرسال سيارة إسعاف لها، لكن ما زاد من اضطرابهم وقلقهم، هو ردها بصعوبة ”لا أستطيع“، قبل أن تصمت للأبد، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ويشير تقرير ”ديلي ميل“ إلى تغريدة شاركتها دي سيمون على ”تويتر“ في نهاية أغسطس، لفتت فيها إلى معاناتها من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لمدة 4 أسابيع على الأقل، مضيفة أن زوجها، الذي يعمل طبيبًا، كان يعاني مثلها من المرض.

من ناحيتها، نشرت الجامعة بيانًا، أعربت فيه عن حزنها العميق لوفاة دي سيمون يوم الخميس، جاء في أحد سطوره: ”كانت باولا أستاذة مرهفة ومتفانية، وشخصًا عظيمًا“.