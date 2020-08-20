كاليفورنيا تحترق.. 11 ألف صاعقة وفرار عشرات الآلاف (صور)

لقي قائد مروحية حتفه، كما التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا، يوم الأربعاء، بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق السريعة الانتشار، فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.

وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.

وقال ويل باورز، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق، إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من 9 حرائق تؤججها الرياح، وأشعلتها الصواعق يوم الاثنين.

وفي وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، ما أسفر عن مقتل الطيار.

وأضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل، لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلا وبناية، كما ألحقت أضرارا بخمسين أخرى.

وفي تغريدة على تويتر قال حاكم الولاية غافين نيوسوم، الذي أعلن حالة الطوارئ لتسهيل رصد الأموال اللازمة للتعامل مع الأزمة: ”نحن نكافح حالياً 367 حريقاً“.

وأضاف أن ”البرق ضرب 10.849 مرة في كاليفورنيا خلال الساعات الـ72 الماضية، والولاية تسجل معدلات حرارة قياسية عالمياً“.

وأدت ألسنة اللهب إلى انفجار أنابيب غاز في العديد من المساكن في بلدة فاكافيل حيث اضطر السكان إلى الفرار من منازلهم على عجل، وبعضهم كانوا لا يزالون يرتدون ملابس النوم.