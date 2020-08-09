مقتل شخص وإصابة 20 إثر إطلاق نار في واشنطن

قالت السلطات الأمريكية، إن 3 مسلحين على الأقل فتحوا النار خلال تجمع كبير غير مصرح به في العاصمة واشنطن، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 20 من بينهم ضابطة في الشرطة إصابتها خطيرة.

وقال قائد شرطة المدينة ”بيتر نيوشام“، ورئيسة بلدية العاصمة ”موريل باوزر ”خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع خلال تجمع لمئات في الحي الجنوبي الشرقي من العاصمة.

وقالت باوزر، إن التجمع خالف قواعد الحظر المفروضة في المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي تمنع تجمع أكثر من 50 شخصًا.

وقال نيوشام، إن 3 مسلحين على الأقل بدأوا في إطلاق النار عندما نشب خلاف في الساعة 12:20 صباحًا بالتوقيت المحلي (0420 بتوقيت جرينتش) وأصابت الطلقات 21 شخصًا من بينهم ضابطة خارج ساعات الخدمة.

وأشار ”نيوشام“ إلى أن القتيل صبي يدعى ”كريستوفر براون“، ولم تتوافر تفاصيل بعد عن المشتبه بقيامهم بإطلاق النار، وقال نيوشام إن العديد من الأسلحة بينها مسدسات تمت مصادرتها من الموقع.