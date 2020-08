واشنطن داعمة احتجاجات بيروت: الشعب اللبناني عانى كثيرًا ويستحق التغيير

أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، مساء اليوم السبت، دعمها للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بيروت.

وقالت السفارة على ”تويتر“ إنها ”تدعم المحتجين في حقهم في التظاهر السلمي، وتشجع الجميع على الامتناع عن العنف“.

وتابعت إن ”الشعب اللبناني عانى كثيرًا ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مساره للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة“.

2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence.

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020