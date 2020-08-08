8 أغسطس

واشنطن داعمة احتجاجات بيروت: الشعب اللبناني عانى كثيرًا ويستحق التغيير

واشنطن داعمة احتجاجات بيروت: الشعب...

أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، مساء اليوم السبت، دعمها للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بيروت. وقالت السفارة على "تويتر" إنها "تدعم المحتجين في حقهم في

المصدر: فريق التحرير

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أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، مساء اليوم السبت، دعمها للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بيروت.

وقالت السفارة على ”تويتر“ إنها ”تدعم المحتجين في حقهم في التظاهر السلمي، وتشجع الجميع على الامتناع عن العنف“.

وتابعت إن ”الشعب اللبناني عانى كثيرًا ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مساره للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة“.

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، بين قوات الأمن وآلاف المحتجين على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.

واقتحم المتظاهرون وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام، وقاموا بتحطيم صورة الرئيس ميشال عون.

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