السودان.. أمطار غزيرة تتسبب بمقتل 5 أشخاص وتدمير آلاف المنازل

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تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في السودان، بمصرع 5 أشخاص وأضرار بنحو 3500 منزل، الأسبوع الفائت، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الاثنين عن بيان رسمي. وأوضح وزير الداخلية الطريفي إدريس في بيان، أن الفيضانات