تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في السودان، بمصرع 5 أشخاص وأضرار بنحو 3500 منزل، الأسبوع الفائت، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإثنين عن بيان رسمي.
وأوضح وزير الداخلية الطريفي إدريس في بيان، أن الفيضانات دمرت بين الخميس والسبت 1179 مسكنا، فيما أصيب 2173 مسكنا بأضرار في مناطق عدة، بينها ولايتا الجزيرة (وسط) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وإقليم دارفور (غرب).
وأفادت السلطات المحلية أن انهيار سد على النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة، دمر مئات المنازل.
وعادة ما يشهد السودان أمطارا غزيرة بين حزيران/ يونيو وتشرين الأول/ أكتوبر.
السودان.. أمطار غزيرة تتسبب بمقتل 5 أشخاص وتدمير آلاف المنازل
المصدر: ا ف ب
تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في السودان، بمصرع 5 أشخاص وأضرار بنحو 3500 منزل، الأسبوع الفائت، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإثنين عن بيان رسمي.