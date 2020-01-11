 إجلاء 120 أسرة في رأس الخيمة تضررت منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إجلاء 120 أسرة في رأس الخيمة تضررت منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)

إجلاء 120 أسرة في رأس الخيمة تضررت منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أجلت السلطات في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 120 أسرة بعد أن تضررت منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها الإمارة وفاقت معدلاتها الطبيعية.

وتدخل فريق الأزمات والطوارئ المحلية في الإمارة لنقل الأسر التي تضررت منازلها إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة، بحسب ما نشرته صحيفة البيان المحلية اليوم السبت.

وأكدت الصحيفة أن جهود مختلف الجهات في الإمارة مستمرة للتعامل مع البلاغات، التي يقدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة جراء تضررهم من الوديان.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن الحفاظ على سلامة كافة أفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي.

وأكد أن ”الجميع لن يتوانى عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المبلغين، وأن الشرطة على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمطار
الإمارات
البيئة
المناخ
حالة الطقس
حوادث
رأس الخيمة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث