إجلاء 120 أسرة في رأس الخيمة تضررت منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)

أجلت السلطات في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 120 أسرة بعد أن تضررت منازلهم نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها الإمارة وفاقت معدلاتها الطبيعية.
يا مساء البرد وأنفاس الشتاء ..
يا مساء الغيم وأنفاس المطر ..#رأس الخيمه #امطار_الخير pic.twitter.com/FFaGqyqHCN
— Aisha (@alsh7ya1) January 11, 2020
وتدخل فريق الأزمات والطوارئ المحلية في الإمارة لنقل الأسر التي تضررت منازلها إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة، بحسب ما نشرته صحيفة البيان المحلية اليوم السبت.
#رأس_الخيمة #امطار_الخير ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/6Gky29VxAV
— L???? (@lolialk93) January 11, 2020
وأكدت الصحيفة أن جهود مختلف الجهات في الإمارة مستمرة للتعامل مع البلاغات، التي يقدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة جراء تضررهم من الوديان.
امطار وسيول في رأس الخيمه_ الامارات
ربي يحفظكم يا اهل #الامارات #رأس_الخيمه_تغرق
???????????????? pic.twitter.com/wJDzscy94X
— ⚡م.صدى⚡ (@saada_83) January 11, 2020
وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن الحفاظ على سلامة كافة أفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي.
الآن خور الحليلة #رأس_الخيمة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #استمطار #تلقيح_السحب #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #محمد_الرحبي #فريق_العواصف pic.twitter.com/ptnUAUFr69
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) January 11, 2020
وأكد أن ”الجميع لن يتوانى عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المبلغين، وأن الشرطة على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة“.
بعد أمطار #الإمارات الغزيرة التي تم التنبيه عنها قبل أيام..
هذا مقطع متداول من مدينة رأس الخيمة اليوم السبت ١٤٤١/٥/١٦هـ#البرد_اليوم pic.twitter.com/w2GNlXkH14
— سامي البليهد (@samialblihed) January 11, 2020