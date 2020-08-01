المغرب.. سائق متهور يقتل طفلا بسبب لعبة "بوهيروس"‎(فيديو)

أقدم سائق متهور، اليوم السبت، على صدم مجموعة من الأطفال بكورنيش مدينة اسفي غرب المغرب بسبب لعبة ”بوهيروس“، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه ”حسب المعلومات الأولية للبحث فإن مجموعة من القاصرين كانوا يرشون بعضهم بالماء، ويتراشقون بالبيض بالقرب من شاطئ المدينة، فأصابوا سائق سيارة خفيفة بشكل عرضي، مما نجم عنه خلاف لفظي، أقدم على إثره السائق على الانعطاف سريعا بالسيارة والاصطدام بشكل متعمد بالقاصرين، مما تسبب في وفاة أحدهم بعين المكان، بينما نقل أربعة منهم للمستشفى حيث تلقوا الإسعافات الضرورية“.

وألقي القبض على السائق البالغ من العمر 27 عاما من طرف شرطة المدينة، ويتم التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة،كما أشارت مواقع محلية إلى أن الضحية لم يتجاوز 14 عاما.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة السائق المتهور عكس اتجاه السير، ليصطدم بالأطفال عمدا، لكنه لم ينقل تفاصيل المشاجرة المذكورة التي سبقت الحادث.

لعبة ”بوهيروس“ في المغرب هي للتراشق بالماء صباح اليوم الموالي لعيد الأضحى، يلعبها الكبار والصغار في المغرب استبشارا بموسم زراعي مليء بالأمطار.

لكن المزاح يتجاوز حده أحيانا لدى البعض، فيتراشقون بالبيض ومواد أخرى، بينها ما هو خطير كالكلور وما شابه، مما ينتج عنه أحيانا خلافات بين اللاعبين و المارة الذين تعرضوا للرشق.