غرق 8 أشخاص على شواطئ الإسكندرية بمصر

لقي 8 أشخاص مصرعهم غرقًا بحادثين منفصلين، وقعًا على شواطئ مدينة الاسكندرية، شمال البلاد.

وفي الواقعة الأولى، أعلنت وحدات الإنقاذ النهري المصرية، اليوم الخميس، عن غرق 4 أشخاص غرب الإسكندرية بينهم شقيقان، حيث تمكنت من انتشال جثة كل من غادة رجب حنفي (19 عامًا)، وشقيقها محمد رجب حنفي (15 عامًا)، فيما يجري البحث عن جثتين.

ويبعد شاطئ الصفا عدة أمتار عن شاطئ النخيل، المعروف باسم ”شاطئ الموت“ بحي ”العجمي“ والذي سبق وغرق فيه 11 شخصًا.

وفي الواقعة الثانية، لقي 4 مصريين مصرعهم غرقًا في محافظة الإسكندرية، حيث تمكنت فرق الإنقاذ النهري في مصر من انتشال 4 جثث، وإنقاذ سيدة وشخص آخر، بينما مازالت عمليات البحث جارية عن 3 آخرين، لم يتم العثور عليهم بعد.

وقالت التحريات، إن عائلة قامت بالنزول إلى البحر في الخامسة فجرًا، فغرق كل من شادي عبد الله زمار (19 عامًا)، وشقيقه سعد عبد الله زمار (17 عامًا)، وأيمن غريب (17 عامًا).

وأشارت التحريات، إلى أنه تم إنقاذ كل من عمر دسوقي المنسي (26 عامًا) وسيدة تدعى“ أسماء“ وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة وكانا في حالة خطيرة.