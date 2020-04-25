لبنان.. إلقاء قنبلة على فرع مصرف "فرنسبنك" في مدينة صيدا (صور وفيديو)

ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان اليوم السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته.





ولم يصدر تقرير فوري عن وجود إصابات.

يأتي الاعتداء غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب؛ أن 5,7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج.

ويعاني لبنان نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ آذار مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا.

وفي الأشهر الأخيرة؛ تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل إلى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية.

وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، فضلا عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.