صحيفة: فرنسا تطالب لبنان بعدم إقالة رياض سلامة وتعتبرها "خطوة متهورة"

أفادت تقارير لبنانية، اليوم السبت، بورود معلومات حول دخول فرنسي مباشر في موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان، بنصيحة "عدم التهوّر باتخاذ خطوة من هذا النوع"، وفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية.

وكان هذا الموضوع الموصوف بأنه مطلب مشترك لتنظيم "حزب الله" وحلفائه من التيار الوطني وغيرهم، وصل ذروته يوم أمس، بخطاب لرئيس الحكومة حسان دياب، حمل فيه محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، المسؤولية عن عدة قضايا في صلب أزمة لبنان المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ونسبت الصحيفة هذه المعلومات إلى مصادر ذات صلة، لكنها لم تشر إلى ما إذا كان الموقف الفرنسي الاعتراضي على إقالة رياض سلامة يعبر عن الفرنسيين وحدهم، أو أنه يعبر في الوقت نفسه عن مواقف دول أخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أجواء بيروت السياسية خضعت، خلال الأيام القليلة الماضية، لتكهنات بقرب إقالة سلامة، إلا أن هذه التقارير لم تلبث أن تراجعت، فيما تفاقمت الشكوى من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، ليتخطى الدولار اليوم عتبة الـ 4000 ليرة.