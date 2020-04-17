الخفافيش تثير الرعب داخل قرية مصرية.. والمواطنون بين السخرية والفزع (صور)

الخفافيش تثير الرعب داخل قرية مصرية...

تلقى مجلس مدينة القناطر بلاغا من أهالي القرية، بأن الخفافيش هاجمت المنازل بشكل مكثف واستقرت في منزل مهجور وغير مأهول.

المصدر: ريهام علاء الدين-إرم نيوز

غزت الخفافيش بيوت قرية مصرية في محافظة القليوبية شمال القاهرة، وأثارت حالة من الرعب بين المواطنين في ظل جائحة كورونا والخشية من نقل الفيروسات للأهالي.

وفي التفاصيل، تلقى مجلس مدينة القناطر بلاغا من أهالي القرية، بأن الخفافيش هاجمت المنازل بشكل مكثف واستقرت في منزل مهجور وغير مأهول.

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بعد ذلك انتقل المسؤولون في الوحدة للتعامل مع الأزمة، وجرى مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة، ووضعها في المنزل لقتل الخفافيش، حيث تمكنت الخطة من القضاء على كمية كبيرة منها، لكنها لم تقض على الخفافيش بنسبة 100%.

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من جهتهم، أبدى عدد كبير من المواطنين إصابتهم بحالة من الفزع خشية تسبب هذه الخفافيش في نقل المرض للأهالي.

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وانتشرت الواقعة على مواقع التواصل بصورة كبيرة، وأثارت موجة من الجدل والرعب، حيث قالت معلقة : ‏"الصور دي من شبين القناطر الخفافيش ميتة في الشوارع حد عنده فكرة ايه السبب؟ ربنا يستر على المصريين والعالم العربي"، وقال مغرد يدعى مصطفى: "‏‎يا خوفي تكون الخفافيش اتعدت من البني آدمين وجالها كورونا .كدا نبقى عكس الصين".

كما وجدت الصور طريقها للتندر والسخرية من قبل المتابعين فقال أحدهم: "‏‎‎ابعتوهم الصين تكسبوا دهب"، وأضاف آخر "‏‎في صينيين في شبين القناطر ولا إيه".

يذكر أن بعض التقارير العلمية أشارت إلى وجود علاقة بين الخفافيش وظهور فيروس كورونا في الصين منذ بداية انتشار الوباء.

 

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