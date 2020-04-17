عزل وحدة في الجيش الإسرائيلي بعدما تسلل كورونا لجنودها

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عزل وحدة عسكرية كاملة، بعد اكتشاف عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوفها.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه تقرر إدخال الوحدة العسكرية بالكامل في الحجر الصحي، بعد إصابة مجموعة من الهندسة الحربية بفيروس كورونا، داخل قاعدة عسكرية في النقب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الجيش قرر عزل وحدة عسكرية كاملة، بعد اكتشاف إصابة 8 جنود بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 12.855 حالة، بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 182 بحالة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 148.