اليمن.. مصرع وإصابة أكثر من 100 نازح جراء سيول في مأرب‎

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص، وتضرر 17 مخيمًا للنازحين في محافظة مأرب شرق البلاد جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت المحافظة، الأربعاء.

وجاء ذلك في بيان صادر عن "الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين"، التابعة للحكومة.

وأفاد البيان، أن كارثة السيول التي ضربت مأرب، الأربعاء، أدت لوفاة 3 أطفال، وفقدان 5 مواطنين بينهم أطفال.

وأضاف أن السيول أدت إلى إصابة ما يقارب 99 شخصًا بعضهم إصاباتهم حرجة.

ولفت إلى أن الأضرار التي خلفتها السيول، أثرت على 17 مخيمًا وتجمعًا للنازحين في المحافظة، تضم قرابة 11 ألف نازح.

وبين أن السيول تسببت بأضرار بأحياء في مدينة مأرب (مركز المحافظة)، ومديريات أخرى فيها.

ومحافظة مأرب في معظمها تحت سلطة الحكومة بما في ذلك مركزها، وتضم نحو 750 ألف نازح، وفق تقديرات أممية، كواحدة من أكبر المحافظات التي استقبلت نازحين.

وخلال الأيام الماضية ضربت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة عدة محافظات يمنية، بينها صنعاء ومأرب (شرق) وحجة (شمال غرب)، ما أدى إلى جرف عدة مواطنين، وإغراق أسواق ومركبات ومزارع، مخلفة خسائر كبيرة في ممتلكات السكان.

وجاءت هذه السيول بعد أكثر من أسبوعين على فيضانات ضربت عدة محافظات جنوبية بينها العاصمة المؤقتة عدن، ما تسبب بوفاة عدة أشخاص وتضرر كبير في الممتلكات.

ويعاني اليمن من ضعف كبير في البنية التحتية ما يؤدي إلى خلق تأثيرات كبيرة للسيول على العديد من المناطق.