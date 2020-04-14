تعرض موكب رئيس مجلس السيادة السوداني لحادث سير

تعرض موكب رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، لحادث سير قرب جسر النيل الأزرق على طريق النيل، بينما كان متوجهًا لمقر إقامته في الخرطوم.

وأفادت مصادر موثوقة لـ"إرم نيوز"، بأن موكب البرهان تعرض لحادث سير، لم ينجم عنه سوى إصابات طفيفة بين الحراس المرافقين للموكب، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن سيارة قطعت الطريق بالخطأ أمام مرور الموكب، ما أحدث إرباكًا مفاجئًا لسيارات الموكب ووقع صدام بينها.

ولم يصدر توضيح رسمي بشأن الحادثة، سواء من القوات المسلحة السودانية، أو مجلس السيادة حتى الآن.

وسبق أن تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 9 آذار/مارس الماضي لمحاولة اغتيال بتفجير موكبه عند جسر القوات المسلحة، دون معرفة مدبري ومخططي العملية.