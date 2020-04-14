تعرض موكب رئيس مجلس السيادة السوداني لحادث سير

تعرض موكب رئيس مجلس السيادة السودان...

تعرض موكب البرهان لحادث سير لم ينجم عنه سوى إصابات طفيفة بين حراس المرافقة للموكب.

المصدر: يحيى كشة-إرم نيوز

تعرض موكب رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، لحادث سير قرب جسر النيل الأزرق على طريق النيل، بينما كان متوجهًا لمقر إقامته في الخرطوم.

وأفادت مصادر موثوقة لـ"إرم نيوز"، بأن موكب البرهان تعرض لحادث سير، لم ينجم عنه سوى إصابات طفيفة بين الحراس المرافقين للموكب، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن سيارة قطعت الطريق بالخطأ أمام مرور الموكب، ما أحدث إرباكًا مفاجئًا لسيارات الموكب ووقع صدام بينها.

ولم يصدر توضيح رسمي بشأن الحادثة، سواء من القوات المسلحة السودانية، أو مجلس السيادة حتى الآن.

2020-04-332

وسبق أن تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 9 آذار/مارس الماضي لمحاولة اغتيال بتفجير موكبه عند جسر القوات المسلحة، دون معرفة مدبري ومخططي العملية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السودان
تاغ
حادث سير
عبد الفتاح البرهان
تاريخ النشر
تاريخ التحديث