الشرطة السعودية تعتقل شابا قتل شقيقه الأصغر رميا بالرصاص

ألقت الشرطة السعودية مساء اليوم الإثنين، القبض على شاب من محافظة مهد الذهب، إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة، بتهمة قتل شقيقه الأصغر رميا بالرصاص.

وأقدم الشاب وهو في العقد الثاني من عمره؛ على قتل شقيقه الأصغر بطلقة نارية من سلاح ”رشاش“، إثر خلاف بينهما في مركز السويرقية التابع للمحافظة.

وبحسب موقع ”سبق“ المحلي، فقد ”تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم بعد نصف ساعة من حدوث الجريمة، وقد جرى التحفظ عليه تمهيدا لإحالته إلى الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات معه“، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن المتهم يعاني اعتلالات نفسية.