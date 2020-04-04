تفاصيل وفاة رجل الأمن السعودي هاني العتيبي دهسا في الرياض

كشف أحد أقارب رجل الأمن السعودي هاني العتيبي، عن تفاصيل واقعة وفاة الشاب دهسا في أحد شوارع الرياض صباح أمس، وهي الحادثة التي اكتسبت اهتماما واسعًا على مواقع التواصل في المملكة.

وقال عم الفقيد المدعو ”صقر“، لصحيفة ”سبق“ المحلية، إن الراحل كان يؤدي عمله رفقة زملائه حوالي الساعة الـ11 صباح أمس، من خلال تخطيط حادث مروري على الدائري في وادي لبن.

#وفاة_رجل_ امننا

ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحم عبدك هاني العتيبي اللهم ارحمه رحمة واسعه واغفر له وجبر عزانا فى فقيد امننا يارب اللهم اجبر عزاء ذويه وألهمهم الصبر والسوان انك على كل شي قدير

لاحول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/H65LE63Q8W — Al shammary Muqbil (@muqbil_aziz) April 4, 2020

وتابع: ”حاول هاني بعد تخطيط الحادث، إزالة بعض قطع السيارات عن الطريق حتى لا تضايق سالكيه، فجاء هذا الشخص مسرعا وحاول تجنبه بالالتفاف يمنة ويسرة بالمركبة حتى فقيدنا كذلك حاول النجاة بنفسه، لكنه بالنهاية اصطدم به وفر من الموقع“.

#وفاه_رجل_الامن_هاني_العتيبي

انا لله وان اليه راجعون

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))

اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه ، اللهم عوض شبابه في جنات النعيم وارزقه لذة النظر لوجهك الكريم pic.twitter.com/l9a6M9qu5e — Rayan alsalEH (@rayn_alzhrane) April 4, 2020

وقال إن الراحل نُقل إلى المستشفى متعرضا لكسر بالفخذ والفك وضربة بالرأس ونزيف بالرأس، وباشر الفريق الطبي إنقاذه لكنه فارق الحياة.

الشهيد هاني العتيبي شهيد الواجب والوطن يحتاج منكم الدعاء اذكروه بدعوة ????????#ابعاد_الحوثي_المتشبه_بالنساء pic.twitter.com/UbcSVyB6Jh — ????????أبو متعب ???????? (@abumetabSA) April 4, 2020

وضجت مواقع التواصل في المملكة بالدعاء لرجل المرور الذي توفي وهو يؤدي عمله، حيث غرد سعوديون يطالبون بالقصاص للفقيد، بينما نشر مقربون منه صفاته التي اتسمت بالالتزام الديني وحسن الخلق.

اسأل الله العظيم ان يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنه

اللهم اجبر قلوب اهله و ارزقهم الصبر في مصيبتهم وخفف عنهم،

(صورة هاني يرحمه الله مشارك فى موسم الحج منذ كان طالب في التدريب)#وفاه_رجل_الامن_هاني_العتيبي pic.twitter.com/R70jlTuirJ — عبدالعزيز الازوري (@aziz__otiba511) April 4, 2020

وشيع الفقيد هاني العتيبي بعد ظهر اليوم، وسط حضور غفير من زملائه ضباط وأفراد قطاع المرور وأسرته وأصدقائه.

وألقت شرطة الرياض القبض على قائد المركبة، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، داخل إحدى الشقق السكنية في حي ”لبن“، كما تم ضبط المركبة التي حاول إخفاءها في أحد الأحياء السكنية وأزال لوحاتها.