 تفاصيل وفاة رجل الأمن السعودي هاني العتيبي دهسا في الرياض – إرم نيوز‬‎

تفاصيل وفاة رجل الأمن السعودي هاني العتيبي دهسا في الرياض

تفاصيل وفاة رجل الأمن السعودي هاني العتيبي دهسا في الرياض

المصدر: فريق التحرير

كشف أحد أقارب رجل الأمن السعودي هاني العتيبي، عن تفاصيل واقعة وفاة الشاب دهسا في أحد شوارع الرياض صباح أمس، وهي الحادثة التي اكتسبت اهتماما واسعًا على مواقع التواصل في المملكة.

وقال عم الفقيد المدعو ”صقر“، لصحيفة ”سبق“ المحلية، إن الراحل كان يؤدي عمله رفقة زملائه حوالي الساعة الـ11 صباح أمس، من خلال تخطيط حادث مروري على الدائري في وادي لبن.

وتابع: ”حاول هاني بعد تخطيط الحادث، إزالة بعض قطع السيارات عن الطريق حتى لا تضايق سالكيه، فجاء هذا الشخص مسرعا وحاول تجنبه بالالتفاف يمنة ويسرة بالمركبة حتى فقيدنا كذلك حاول النجاة بنفسه، لكنه بالنهاية اصطدم به وفر من الموقع“.

وقال إن الراحل نُقل إلى المستشفى متعرضا لكسر بالفخذ والفك وضربة بالرأس ونزيف بالرأس، وباشر الفريق الطبي إنقاذه لكنه فارق الحياة.

وضجت مواقع التواصل في المملكة بالدعاء لرجل المرور الذي توفي وهو يؤدي عمله، حيث غرد سعوديون يطالبون بالقصاص للفقيد، بينما نشر مقربون منه صفاته التي اتسمت بالالتزام الديني وحسن الخلق.

وشيع الفقيد هاني العتيبي بعد ظهر اليوم، وسط حضور غفير من زملائه ضباط وأفراد قطاع المرور وأسرته وأصدقائه.

وألقت شرطة الرياض القبض على قائد المركبة، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، داخل إحدى الشقق السكنية في حي ”لبن“، كما تم ضبط المركبة التي حاول إخفاءها في أحد الأحياء السكنية وأزال لوحاتها.

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