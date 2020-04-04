اعتقال قاتل رجل الأمن السعودي هاني العتيبي (فيديو)

تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض من القبض على قائد مركبة، يبلغ من العمر 23 عاما، بعد قيامه بدهس رجل أمن أثناء تأدية مهامه الوظيفية.

وقام قائد المركبة بدهس رجل الأمن هاني العتيبي، غرب العاصمة الرياض، مساء الجمعة، وفر هاربا من الموقع، ونتج عن الحادث وفاة العتيبي، فيما تعرض آخر لكسور بليغة.

وقال حساب الداخلية السعودية في مقطع فيديو إن الجاني تم ضبطه بإحدى الشقق السكنية في حي ”لبن“ بالرياض، كما تم ضبط المركبة التي حاول إخفاءها في أحد الأحياء السكنية وأزال لوحاتها.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى جهة الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مبينة أنه بعد تفتيش المركبة عُثر على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة.