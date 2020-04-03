رغم حظر كورونا.. حريق مسجد بسبب ”حجر شيشة“ في مصر (فيديو)

تسبب ”حجر شيشة“ في نشوب حريق هائل بمقام تابع للطرق الصوفية داخل أحد المساجد في مصر، وذلك رغم الحظر الذي اتخذته الحكومة المصرية بمنع ”الشيشة“ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ”كوفيد19“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع ”فيس بوك“ يظهر احتراق مقام تابع للطرق الصوفية في مصر بسبب حجر شيشة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

ويظهر الفيديو المتداول تجمع عدد من المواطنين أمام المسجد، فيما يحاول آخرون إخماد الحريق الذي اندلع داخل مسجد ومقام ”الشيخ أبو عمرة“ الواقع بمحافظة سوهاج صعيد مصر.

ونشرت صفحة جرجا الآن التابعة للمركز محل الواقعة مقطع الفيديو معقبة عليه بـ :“فيديو اندلاع حريق هائل بمسجد الشيخ أبو عمرة“، وأضافت: أحد شهود العيان لم يذكر اسمه أشار إلى أن سبب الحريق شرب الشيشة داخل المقام“.