حادث مروري مروع واندلاع حريق بعدد من المركبات بالكويت (فيديو)

تسبب حادث مروري مروع في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بتصادم بين 3 مركبات وشاحنات وصهريج أسمنت؛ ما أسفر عن اندلاع حريق في عدد من المركبات، واكتفت وزارة الداخلية في معلومات أولية عبر حسابها في "تويتر"، بتوضيح موقع الحادث، الذي وقع على الدائري السابع باتجاه محافظة الجهراء، مؤكدة مباشرة "المرور" له. ولم ترد إلى حد اللحظة معلومات بشأن ملابسات الحادث، وفيما إذا كانت هناك إصابات أم لا.