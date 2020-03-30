حادث مروري مروع واندلاع حريق بعدد من المركبات بالكويت (فيديو)

تسبب حادث مروري مروع في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بتصادم بين 3 مركبات وشاحنات وصهريج أسمنت؛ ما أسفر عن اندلاع حريق في عدد من المركبات
View this post on Instagram
تسبب حادث مروري مروع في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بتصادم بين 3 مركبات وشاحنات وصهريج أسمنت؛ ما أسفر عن اندلاع حريق في عدد من المركبات، واكتفت وزارة الداخلية في معلومات أولية عبر حسابها في ”تويتر“، بتوضيح موقع الحادث، الذي وقع على الدائري السابع باتجاه محافظة الجهراء، مؤكدة مباشرة ”المرور“ له. ولم ترد إلى حد اللحظة معلومات بشأن ملابسات الحادث، وفيما إذا كانت هناك إصابات أم لا. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #حريق #مرور #حادث #الجهراء #سيارة #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait
#فيديو| حادث مروري مروّع بين شاحنات وصهريج أسمنت و3 مركبات على الدائري السابع باتجاه الجهراء واندلاع الحريق في عدد من المركبات pic.twitter.com/Y7lLvTxrGW
— أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 30, 2020
واكتفت وزارة الداخلية في معلومات أولية عبر حسابها في ”تويتر“، بتوضيح موقع الحادث، الذي وقع على الدائري السابع باتجاه محافظة الجهراء، مؤكدة مباشرة ”المرور“ له.
عزيزي السائق
يوجد حادث على طريق الدائري السابع يمينك منطقة عبدالله مبارك
بإتجاه الجهراء
يرجى تغيير الاتجاه ان امكن او التعاون مع رجال الامن عند المرور بنفس الحادث
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020
ولم ترد إلى حد اللحظة معلومات بشأن ملابسات الحادث، وفيما إذا كانت هناك إصابات أم لا.