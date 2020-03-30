حادث مروري مروع واندلاع حريق بعدد من المركبات بالكويت (فيديو)

تسبب حادث مروري مروع في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بتصادم بين 3 مركبات وشاحنات وصهريج أسمنت؛ ما أسفر عن اندلاع حريق في عدد من المركبات

#فيديو| حادث مروري مروّع بين شاحنات وصهريج أسمنت و3 مركبات على الدائري السابع باتجاه الجهراء واندلاع الحريق في عدد من المركبات pic.twitter.com/Y7lLvTxrGW — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 30, 2020

واكتفت وزارة الداخلية في معلومات أولية عبر حسابها في ”تويتر“، بتوضيح موقع الحادث، الذي وقع على الدائري السابع باتجاه محافظة الجهراء، مؤكدة مباشرة ”المرور“ له.

عزيزي السائق يوجد حادث على طريق الدائري السابع يمينك منطقة عبدالله مبارك

بإتجاه الجهراء يرجى تغيير الاتجاه ان امكن او التعاون مع رجال الامن عند المرور بنفس الحادث — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020

ولم ترد إلى حد اللحظة معلومات بشأن ملابسات الحادث، وفيما إذا كانت هناك إصابات أم لا.