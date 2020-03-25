مصرع 15 شخصا بحادث تصادم مروع جنوب القاهرة (صور)

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل كبيرة و14 سيارة كانت متوقفة أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصف جنوب حلوان في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الصف مفادة وقوع حادث ضخم أعلى الطريق الدائري الإقليمي ووجود عدد من الضحايا.

وكشفت التحريات الأولية أن سائق سيارة شاحنة اصطدم بـ14 سيارة مصطفة بسبب حظر التجول، وتبين أن غالبية الضحايا كانوا داخل سيارتين ميكروباص وتم استخراج الجثث.

وأدى الحادث إلى شلل مروري على الطريق وتحركت شاحنات نقل المركبات لرفع حطام الحادث، فيما لايزال حصر أعداد المتوفين والمصابين جاريا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت الحكومة المصرية فرض حظر تجول ليلي في البلاد ابتداء من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يومًا اعتبارا من الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.