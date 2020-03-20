السفارة الفرنسية في القاهرة تكذب قناة الجزيرة بشأن كورونا

كذّبت السفارة الفرنسية في القاهرة ما نقلته قناة الجزيرة القطرية بشأن خطاب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه للجالية الفرنسية، الذي علق فيه على أزمة فيروس كورونا.

وأصدرت السفارة الفرنسية بالقاهرة بيانًا قالت فيه إن الخطاب قد تمت ترجمته بصورة محرفة ومغالطة للحقيقة ”لأغراض جدلية“.

وأوضحت في بيان صحفي، أصدرته اليوم الجمعة، أن الترجمة لم تعكس إطلاقًا روح التضامن الكامل الذي تتبناه فرنسا مع مصر تجاه الأزمة، والتي أعرب عنها السفير خلال الفيديو الذي تم نشره أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت السفارة: ”قد تحدث السفير في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بالكوفيد 19 فيروس كورونا، عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر“.

وتابعت: ”تحدث السفير خلال الفيديو عن أن السفارة ستعمل على مدار 24 ساعة في خدمة الجالية الفرنسية، مطالبًا إياهم بالاحتياطات اللازمة في الفترة الحالية“.

وأكدت السفارة أن الفيديو قد تم تسجيله باللغة الفرنسية لمخاطبة الجالية الفرنسية في مصر عن جهود السفارة لصالح الجالية، في ظل الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا.

يذكر أن قناة الجزيرة قامت بتحريف تصريحات السفير الفرنسي في القاهرة، ونقلت على لسانه أن مصر ستصبح مركزًا لوباء كورونا، وطالب الرعايا الفرنسيين بالرحيل الفوري من البلاد.