زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ولاية يوتا الأمريكية

المصدر: أ ف ب

هز زلزال بقوة 5.7 درجة، يوم الأربعاء، ولاية يوتا الأمريكية، ما أدى إلى اضطرابات قوية من دون تسجيل إصابات، وفق المعلومات الأولى المتوفرة.

وأعلن المركز الأمريكي للجيوفيزياء أن مركز الزلزال حُدد على بعد أربعة كيلومترات من مدينة سالت لايك سيتي عاصمة الولاية.

ووقع الزلزال عند الساعة 13:09 بتوقيت غرينيتش وأعقبته سلسلة هزات ارتدادية، وفق ما أوضح هذا المعهد العلمي الذي يشكل مرجعا في الظواهر الزلزالية.

وأدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 70 ألف أسرة، بحسب شركة ”روكي ماونتن باور“. لكن لم ينجم عنه أي انهيار لمبانٍ، وفق أول حصيلة نشرتها صحيفة ”سالت لايك تريبيون“.

وذكرت السلطات المحلية أن هذا الزلزال هو الأقوى في المنطقة منذ 28 عاما.

وتسبب الزلزال بشلّ حركة مطار سالت لايك سيتي وإخلاء برج المراقبة والمباني التابعة له.

وذكر سكان في شهادات أولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بهزة قوية من دون الحديث عن أضرار جسيمة.

وأفاد أصحاب متاجر عن سقوط بضائع عن الرفوف، فيما سجلت تصدعات في المباني.

وأوقف مركز الطوارئ للاتصالات الخاصة بوباء كورونا المستجد أنشطته، شأنه شأن مركز مكافحة التسمم، على ما أعلن حاكم ولاية يوتا غاري هربرت.

وتعرف ولاية يوتا في الغرب الأمريكي بتنوعها الجيولوجي الكبير ومتنزهاتها الوطنية التي تضم أخاديد قاحلة لافتة.