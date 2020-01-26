بعد 28 ساعة على الزلزال.. إنقاذ طفلة تركية من تحت الأنقاض (فيديو)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية لقطات تظهر لحظة انتشال فتاة تبلغ من العمر عامين من تحت الأنقاض بعد حصارها لأكثر من 28 ساعة مع والدتها في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في تركيا، والذي أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 1556 آخرين.

وواصلت فرق الإنقاذ سحب الناجين من المباني المنهارة اليوم الأحد، بعد أكثر من يوم ونصف اليوم من الزلزال القوي الذي هز شرق البلاد.

وتم إنقاذ آيس يلديز (35 عاما) وابنتها يسرا البالغة من العمر عامين من مبنى سكني منهار في إحدى المناطق المتضررة، بعد محاصرتهما لمدة 28 ساعة بعد وقوع الزلزال.

وأقامت فرق الطوارئ أكثر من 9500 خيمة للنازحين ووزعت حوالي 17000 وجبة ساخنة، وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الليل إلى -5 درجات مئوية.

وكانت قد تعرضت المنطقة لحوالى 600 هزة ارتدادية، وضرب زلزال قوته 4.3 درجة منطقة بوتورج صباح الأحد.

وفتحت المساجد المحلية والمدارس والقاعات الرياضية والمساكن الطلابية أبوابها الليلة الماضية للمئات الذين أصبحوا بلا مأوى.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 340 ميلا شرق العاصمة أنقرة، وأعطت مراكز رصد الزلازل قياسات مختلفة تتراوح من 6.5 إلى 6.8.

وألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خططه في اسطنبول في وقت سابق، أمس السبت، وتوجه إلى إلازيغ لتفقد جهود الإنقاذ، وزار أردوغان المناطق الأشد تضررا وحضر جنازة أم وابنها قتلا في الزلزال.