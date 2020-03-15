وفاة نزيلين إثر أعمال شغب في سجن أردني احتجاجا على منع الزيارات بسبب ”كورونا“ (فيديو)

نشبت أعمال شغب مساء يوم الأحد، في سجن باب الهوى في محافظة إربد شمال الأردن، احتجاجا من النزلاء على منع الزيارة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

أعمال شغب وفوضى عارمة داخل سجن أردني احتجاجا على منع الزيارات بسبب ”كورونا“ أعمال شغب وفوضى عارمة داخل سجن أردني احتجاجا على منع الزيارات بسبب ”كورونا“ تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٠

وأسفرت أعمال الشغب، عن وفاة نزيلين أصيبا نتيجة عمليات التدافع بين النزلاء، حيث جرى نقلها لتلقي الرعاية الصحية، لكن ما لبثا أن فارقا الحياة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إن ”قوات الأمن العام سيطرت على أعمال الشغب التي قام بها عدد من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل إربد، احتجاجا على قرار منع الزيارة مدة أسبوعين“.

وأضاف السرطاوي ببيان للأمن العام، تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه: ”جرى إسعاف نزيلين إلى المستشفى أصيبا نتيجة التدافع والسقوط داخل المركز لكن ما لبثا أن فارقا الحياة“.

وأوضح البيان أن القوة الأمنية ”مازالت تتواجد في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام وإتمام السيطرة داخل المركز“.‎