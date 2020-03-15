الأمن الأردني يقبض على مصاب بفيروس كورونا هرب من المستشفى

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الأحد، القبض على مصاب بفيروس كورونا هرب من المستشفى قبل إدخاله العزل الصحي.

وقال الأمن العام في بيان وصلت ”إرم نيوز“ نسخة منه إن“فريقًا خاصًا من البحث الجنائي والذي تولى البحث عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي داخل مستشفى الأمير حمزة، تمكن من تحديد مكان تواجده ومداهمته بعد أخذ الاحتياطات اللازمة وألقى القبض عليه“.

وأضاف البيان أنه ”جرى اصطحاب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوصات اللازمة لها“.

وكشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، في وقت سابق عن هروب مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، من مكان الحجر الصحي، المخصص في مستشفى الأمير حمزة، في العاصمة الأردنية عمان.

وناشده الوزير بالقول:“أنت تشكل خطرًا على المجتمع، وأرجو أن تعود لقسم العزل“.

وأضاف أن“المصاب شعر بنوع من الذعر وهرب، ولم تتمكن الطواقم المتواجدة حينها من الإمساك به“.

من جانبه، قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، إن“المواطن الهارب يدعى تامر بسام وجيه السعودي، وهو من بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم“.

وأضاف الخشمان أن“المواطن الهارب قدِم من بريطانيا قبل أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبية اللازمة له“.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، إلى أن ”الكوادر الطبية العاملة في المستشفى اكتشفت أن المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى“.

وحذر“الأشخاص المقربين للمريض من مخالطته أو التستر عليه، مؤكدًا ”قيام المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل“، كما شدد على ”ضرورة عودة المريض إلى موقع العزل ليتلقى العناية الطبية اللازمة، وحتى لا يسهم بنقل العدوى لغيره“.

ووجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، بتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم.

وأعلنت السلطات الأردنية، مساء الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.