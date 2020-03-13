”التنين“ يتسبب في وفاة 12 مصريا

لقي 5 مصريين مصرعهم، بينهم 3 أطفال وسيدتان، بانهيار عقار في منطقة الزاريب، في مدينة 15 مايو في العاصمة القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة، جراء ما يعرف إعلاميا بـ“عاصفة التنين“، التي تضرب المنطقة برمتها، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ أمس إلى 12 شخصا.

وتلقت هيئة الدفاع المدني بلاغا بالحادث، حيث سارعت كواردها إلى مواقع الانهيار، وصل ارتفاع عدد وفيات ”تنين مصر“ إلى 12 شخصا، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، ويجري البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وأجرت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما في مطالع ومنازل الكباري لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.

تعليق الدراسة الجامعات والمعاهد

في الأثناء، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد، غداً السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، علما بأن الدراسة في المدارس لا تعمل يوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يشمل القرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل التى يحتاجها العمل.

جاء هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذي تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.