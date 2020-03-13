أردنيون عالقون في مطار القاهرة.. ومصدر مصري: طلب من عمان أربك الرحلات (فيديو)

اشتكى مواطنون أردنيون عالقون في مطار القاهرة الدولي، من عدم السماح لهم بالسفر رغم انتظارهم في المطار لساعات طويلة.

ونشر الأردنيون العالقون مقاطع فيديو تداولها ناشطون في مواقع التواصل، أوضحوا فيها ما حدث معهم دون وجود حل لأزمتهم أو إبلاغهم بسبب تعليق رحلاتهم.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي لـ“إرم نيوز“ إن ”موجة الطقس السيء التي ضربت مصر أمس الخميس وتستمر حتى مساء يوم الجمعة، كانت سببا في إرباك حركة الطيران وتأخير بعض الرحلات الجوية حرصا على سلامة المسافرين“.

وأضاف المصدر أن ”الأزمة لم تكن مقتصرة على الركاب الأردنيين بل كان هناك بعض الركاب من دول أخرى حدث معهم الشيء ذاته“.

إلا أن مصدرا في وزارة الخارجية المصرية، أورد لـ“إرم نيوز“ رواية أخرى تتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وقال المصدر في الخارجية، إن الأردن ”طلب تخفيض عدد الرحلات الجوية إلى 50% بسبب فيروس كورونا، وهو ما أربك الرحلات الجوية المتجهة إلى عمان، لأن عدد حاجزي الرحلات كان يفوق طلب المملكة الهاشمية مما دفع الشركات إلى تخفيض عدد رحلاتها وإرجاء البعض الآخر إلى أوقات لاحقة خاصة أن بعض المسافرين رفض إلغاء الحجوزات“.

وأضاف أن ”قرار الأردن أحدث ارباكا في الرحلات الجوية بجانب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد أمس الخميس وما زالت مستمرة حتى الآن أثرت سلبيا على حركة أغلب الرحلات وليس الرحلات المتجهة إلى الأردن فقط“.

وشدد على أن ”السلطات المعنية حريصة على إنهاء الأزمة حتى وصلنا إلى تعهد من شركة الطيران بتجهيز رحلات لهم في أقرب فرصة تحت متابعة من السفارة الأردنية لدى القاهرة“.

في المقابل، قال السفير الأردني في القاهرة علي العايد، إن ”أزمة المواطنين الأردنيين العالقين في مطار القاهرة في طريقها إلى الحل، بعد التواصل مع الجهات المعنية“.

وأكد العايد لـ“إرم نيوز“ أن ”شركات الطيران المتعهدة بنقل مواطني بلاده ستعمل على حل الأزمة في أسرع وقت وتوفير إقامة شاملة للمسافرين بالقرب من مطار القاهرة شرق العاصمة المصرية“.

وأضاف أن ”السفارة تواصلت مع العالقين وطمأنتهم، فضلا عن تواجد مندوب من السفارة معهم للاطمئنان على حالتهم وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم حتى تامين خروجهم من البلاد بعد أن شهد مطار القاهرة اضطرابا اليوم في بعض رحلاته نظرا للظروف المناخية الصعبة التي تعرض لها أغلب المحافظات المصرية“.