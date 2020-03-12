 قنبلة احتفظ بها طبيب مصري تسبب هلعا في مستشفى بالكويت – إرم نيوز‬‎

قنبلة احتفظ بها طبيب مصري تسبب هلعا في مستشفى بالكويت

قنبلة احتفظ بها طبيب مصري تسبب هلعا في مستشفى بالكويت

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تسببت قنبلة من مخلفات الغزو العراقي على الكويت، بحالة هلع داخل أحد الأجنحة في مستشفى ”ابن سينا“ أدت إلى إخلاء الجناح وإثارة حالة من الاستنفار فيه، تخللتها شائعات بأنه تم اكتشاف إصابة بفيروس ”كورونا”.

وكشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن إخلاء الجناح في المستشفى لم يكن بسبب ”كورونا“، إنما بسبب العثورعلى ”قنبلة مفرغة تذكارية تعود لفترة الغزو العراقي للبلاد وهي ملك لطبيب مصري متقاعد“.

وأوضحت الصحيفة تفاصيل الحادثة نقلا عن مصدر أمني، قال ”إنه تم العثور على القنبلة من قبل أحد عمال التنظيف الذي أبلغ إدارة المستشفى والتي أبلغت بدورها الأجهزة الأمنية وتم بناء على ذلك إخلاء الجناح، مما أثار الشكوك حول وجود إصابة بـ كورونا“.

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