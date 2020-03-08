6 قتلى بعد انهيار فندق استخدم للحجر الصحي في الصين

قالت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في انهيار فندق بمدينة تشيوانتشو. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى كان يستخدم كحجر صحي لأشخاص تحت الملاحظة خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وبدأ الفندق في الانهيار مساء أمس السبت. وبحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت بكين اليوم الأحد، انتشلت السلطات 43 فردا من موقع الكارثة وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأضافت الوزارة على موقعها على ويبو، أنه من بين هؤلاء تأكد مقتل ستة وتم نقل 36 للمستشفيات لتلقي رعاية طبية، بينما كان هناك فرد واحد لم يكن بحاجة لرعاية طبية.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات ما زالت تبحث عن 28 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)؛ أن الشرطة استدعت مالك الفندق.

وقالت الوكالة إن تجديدات كانت جارية في الطابق الأول من المبنى عندما انهار.