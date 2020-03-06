حريق هائل يلتهم ”الدرب الأحمر“ أقدم منطقة تاريخية في مصر (فيديو)

التهم حريق هائل مساء الجمعة، مسجد الهمندار الأثري ومسجد سبيل المجاور له وأكثر من 20 منزلا وقرابة 100 محل تجاري، بحسب التحريات الأولية.

والدرب الأحمر تعد من أقدم مناطق القاهرة التاريخية حيث يضم 65 أثرا إسلاميا، فضلا عن احتوائه على جامع الأزهر.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب الحريق في الدرب الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها.

وقالت مصادر أمنية إن الحريق استمر 4 ساعات متواصلة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو مصابين.

وذكرت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي مما أدى لاشتعال النيران بالمنطقة على نطاق واسع.

وتعتبر المنطقة التي شهدت الحريق، منطقة أثرية ويوجد بها عدد من المعالم أبرزها جامع أحمد المهمندار، الذي أنشأه الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزي المهمندار نقيب الجيوش المصرية أثناء الفترة الثالثة لسلطنة الناصر محمد بن قلاوون سنة 725هـ(1324م)، واختار مكانه خارج باب زويلة فيما بين جامع الصالح طلائع والقلعة بشارع التبانة بالدرب الأحمر.